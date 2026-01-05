Buttiamola in tessere! Speciale Controradio Club 5 Gennaio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Buttiamola in tessere! Speciale Controradio Club Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:29 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed La rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio, con Tommaso Ciuffoletti è dedicata ad un’analisi dello scenario internazionale dopo l’attacco al Venezuela e alla campagna di tesseramento per sostenere Controradio.