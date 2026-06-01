www.controradio.it Buttiamola in Politica! Puntata del primo giugno 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:55 Share Share Link Embed

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

Commento sul post amministrative in Toscana, in attesa degli esiti di Arezzo e Viareggio e della formazione delle Giunte. Gli insediamenti dei sindaci, le rese dei conti nelle coalizioni e i cambi ai vertici: Torselli subentra per Fdi Prato, Gianassi nuovo segretario Pd a Firenze. Intanto, in vista del 2027, il centrodestra coglie al balzo la palla dell’esito delle elezioni comunali e torna alla carica con la riforma della legge elettorale.

Tommaso Ciuffoletti