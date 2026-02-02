www.controradio.it Buttiamola in Politica! Puntata del 2 febbraio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:16 Share Share Link Embed

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

Una riflessione su cosa vuol dire sicurezza oggi: l’Ice alle Olimpiadi invernali, l’accelerazione sul Ddl sicurezza dopo i fatti di Torino, i metal detector nelle scuole o i taser alla polizia municipale?

Lo seguirò ovunque vada… e l’emorragia nella Lega per stare con Vannacci mentre Salvini torna a farsi selfie Firenze; il centrosinistra pratese riparte degli iscritti e dal documento della Ri-generazione e da un nuovo segretario, ed a Firenze la politica abitativa anima ‘scontro’ a distanza rettrice/sindaca.