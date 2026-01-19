    Buttiamola in Politica! Puntata del 19 gennaio 2026

    GIUSEPPE CONTE M5S
    Buttiamola in Politica! Puntata del 19 gennaio 2026

    Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

    Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

    Chi vuole, cosa? Lo scenario geopolitico delle grandi potenze.

    La risoluzione bipartisan sull’Iran e il campo largo (meno stellato), Amnesty International fa scendere in piazza la sinistra (Pd, Avs),

    I conflitti non vengono più giudicati in base a libertà, diritti, autodeterminazione ma in base a chi si oppone a chi?

    Trum e i dazi: il presidente Usa impone dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia.

    Verso una Casa riformista, l’appello di Renzi per chi non crede più nel Pd