Buttiamola in Politica! puntata del 12 maggio 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

In questa puntata – La crisi tra Trump e Netanyahu e i possibili risvolti per la Palestina. Sabotaggio referendum, La Russa e il non voto. Da Firenze la guerra ‘culturale’ di FdI. L’impugnazione della Legge toscana contro il fine vita. Il nuovo Papa, dall’algoritmo della Bocconi al suo legame con Firenze. Il cantiere largo per le regionali nel Csx.

Tommaso Ciuffoletti