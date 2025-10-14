www.controradio.it Bundu esclusa: Toscana Rossa annuncia ricorso per voti lista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:16 Share Share Link Embed

Toscana Rossa presenterà ricorso contro l’esclusione dal Consiglio regionale facendo leva sui voti dati soltanto alla candidata alla presidenza, Antonella Bundu che ha superato la soglia di sbarramento, toccando il 5,18% con oltre 72mila preferenze. “Il voto disgiunto ci ha penalizzato, però è uno degli strumenti che si poteva utilizzare. Tuttavia diverse persone hanno espresso un voto solo sul nome Antonella Bundu, il candidato a presidente, e tutto questo ci fa pensare che abbiano voluto comunque votare la lista, visto che non hanno indicato altri. E su questo faremo ricorso”, ha spiegato stamani Bundu a microfoni di Controradio.

In particolare, il precedente a cui si rifà la lista di sinistra radicale è quello delle elezioni regionali in Veneto del 2020. Anche qui il candidato alla presidenza del M5s andò oltre lo sbarramento (fissato al 3%), a differenza della lista che lo sosteneva. E la Corte di appello, dopo aver constatato che il numero dei voti validi espressi esclusivamente a favore del candidato alla presidenza dei pentastellati (senza utilizzare quindi il disgiunto) sommati a quelli della lista M5s superava la soglia minima per concorrere all’attribuzione dei seggi, dette ragione al loro ricorso sulla base della ‘non equivocità’ del voto poiché, come nel caso di Toscana Rossa, erano l’unica lista di supporto.