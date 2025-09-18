Bright Night a Firenze, una settimana di eventi per scoprire il mondo della ricerca

A Firenze torna Bright Night, la manifestazione ideata dalla commissione europea per avvicinare la cittadinanza alla scienza. Il programma, realizzato insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio, si articola in una settimana di eventi dal 22 settembre fino al 28, e coinvolgerà 300 ricercatrici e ricercatori impegnati in talk contest, spettacoli e visite guidate. Il fulcro della settimana si terrà il 26 settembre in Piazza Santissima Annunziata.

Nell’edizione di quest’anno un’attenzione particolare è rivolta all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori e dell’ambiente. Lunedì 22 settembre, in un incontro dal titolo “Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca” (ore 10 – Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo, 10), docenti rappresentanti gli atenei toscani e vari enti di ricerca si confronteranno con realtà del territorio attive nel campo dell’inclusione. Fra gli interventi, Luca Bravi, docente Unifi di Storia della pedagogia e dell’educazione, tratterà il tema “Lingua e inclusione, con focus sulla presenza delle comunità cinesi e i rapporti con la sanità locale”.

Il Cinema La Compagnia (Via Cavour, 50/r) ospita tre appuntamenti fra ricerca, divulgazione e performance. Lunedì 22 settembre (ore 21) Emanuele Menietti e Beatrice Mautino de “Il Post” conducono il talk “Innovazione, benessere e diritti: le sfide della ricerca in un mondo che cambia”. La sostenibilità ambientale e la transizione ecologica saranno il fil rouge dell’originale talk/concerto “Rigenerare il presente: scienza e comunità per un futuro sostenibile”: l’appuntamento, in programma martedì 23 settembre (ore 21), con incursioni musicali della Gaudats Junk Band, formazione musicale che suona con strumenti realizzati interamente con materiali di riciclo, spaziando dal funk al soul, dal reggae al pop.

Mercoledì 24 settembre, sempre alle 21, va in scena una competizione di poesia performativa (poetry slam) sul tema della biodiversità. In “Ecosistemi di-Versi. Voci per l’ambiente” quattro poeti improvvisatori si sfideranno sul palco con esibizioni di massimo tre minuti, per la giuria del pubblico che sarà poi chiamato a sua volta a improvvisare. La serata è realizzata in collaborazione con il collettivo “Ripescati dalla piena”.

Giovedì 25 al First Lab del Campus delle Scienze sociali (ore 11-19, via Lelio Torelli, 2-4) studenti ed esperti di EUniWell (European Universities for Well-Being), rete di università europee a cui partecipa l’Ateneo fiorentino, daranno vita a “Mediterranean fragments: stories of marine litter through performance, poetry and data”, mostra collettiva, performance on-site e conversazioni per sensibilizzare sui rifiuti presenti nel Mare Nostrum.

Nella stessa giornata (ore 15 – Viale Morgagni, 67/a) è prevista un’iniziativa per scoprire la biblioteca Unifi di Matematica, attraverso i suoi libri più preziosi. L’iniziativa “Tra libri e pieghe: la Matematica prende forma” si chiuderà con un laboratorio di origami.

Venerdì 26 settembre, si terrà la serata fulcro della settimana: dalle ore 15 alle 23 la ricerca anima la piazza Santissima Annunziata con 34 stand nell’Area espositiva.Le iniziative per un ampio pubblico spaziano dalle dimostrazioni dei dispositivi di sicurezza stradale per i veicoli pesanti alla progettazione aerospaziale, dall’uso della stampa 3D a fini biomedici alla statistica spiegata attraverso il gioco. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema delle specie aliene invasive mentre il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (Lens) presenterà le proprie ricerche d’avanguardia in fotonica e tecnologie quantistiche. Il pubblico potrà confrontarsi con i ricercatori e ricercatrici dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri sui grandi temi dell’astrofisica moderna e della ricerca spaziale. Tra gli altri, lo stand EUniWell illustrerà iniziative accademiche e progetti internazionali dedicati al benessere e alla sostenibilità. Ampio spazio sarà riservato ai servizi di orientamento dell’Ateneo, alle attività per l’inclusione e al Green Office, al Centro di Ateneo per la Protezione Civile, alle attività della Firenze University Press e alle collezioni del Sistema Museale di Ateneo.

Ben 15 le attività dedicate a giovani e giovanissimi nel Padiglione ragazzi; fra tutte spicca la “Caccia al tesoro: un salvadanaio per la ricerca” (dalle ore 16.30), un percorso alla scoperta di indizi per capire come trasformare grande idee in realtà! In piazza si terrà anche la premiazione del contest “Falsi miti e mismatch nel mercato del lavoro” per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attività nell’ambito del progetto OR.A.CO.LI (Orientamento Alle scelte COnsapevoli) per il miglioramento dell’occupabilità.

Nel programma del 26 settembre sono previste anche visite guidate al Museo degli Innocenti e alla sua nuova Galleria degli affreschi, all’ex monastero di Santa Maria degli Angeli – oggi Biblioteca Umanistica dell’Ateneo (Piazza Brunelleschi, 4), a Palazzo Buontalenti – oggi Istituto Universitario Europeo (via Cavour, 65) e un seminario sulla lingua italiana e i dialetti al Centro Linguistico di Ateneo (via degli Alfani, 58).

Il resto del programma è disponibile su brightnight.it