    BONGOMAN by JAKA – 3 th October – 2025 – BRAND NEW TUNES & more –FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    BONGOMAN by JAKA – 3 th October – 2025- The Best in Reggae Music- BRAND NEW TUNES & more – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    TRACKLIST

    Heavyweight Rockaz, Jemere Morgan – Kool Runninz

    Kabaka Pyramid – Jamaica

    Collie Buddz x Busy Signal –  Spark Up

    Runkus – Bless Me

    Romain Virgo – Two Faced

    Khalia & Jahshii – Jamaica

    Jalen Ngonda – All About Me

    Tarrus Riley – You + Me Good Life

    We Need Love (feat. Tarrus Riley & Dean Fraser)

    Johnny Osbourne – Cease Fire (feat. Macka B

    DJ Khaled, Vybz, Buju, Bounty, Mavado, RoryStoneLove & Kaylan – You Remind Me

    Baby Cham, Stephen Marley, Damian “Jr. Gong” Marley – Hustling In My Blood

    Sean Paul – Ginger

    Nasri Atweh ft. Shenseea – I’ll Be Fire