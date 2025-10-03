BONGOMAN by JAKA – 3 th October – 2025- The Best in Reggae Music- BRAND NEW TUNES & more – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
Heavyweight Rockaz, Jemere Morgan – Kool Runninz
Kabaka Pyramid – Jamaica
Collie Buddz x Busy Signal – Spark Up
Runkus – Bless Me
Romain Virgo – Two Faced
Khalia & Jahshii – Jamaica
Jalen Ngonda – All About Me
Tarrus Riley – You + Me Good Life
We Need Love (feat. Tarrus Riley & Dean Fraser)
Johnny Osbourne – Cease Fire (feat. Macka B
DJ Khaled, Vybz, Buju, Bounty, Mavado, RoryStoneLove & Kaylan – You Remind Me
Baby Cham, Stephen Marley, Damian “Jr. Gong” Marley – Hustling In My Blood
Sean Paul – Ginger
Nasri Atweh ft. Shenseea – I’ll Be Fire