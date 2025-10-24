BONGOMAN by JAKA – 24th October – 2025- Special Guest HI KEE – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
DAMIAN MARLEY – LOOKS ARE DECEIVING
RAS TEO – YANKS AND ISES
RICHIE SPICE – BURN BAD LAMP
JAH CURE- FATHER WE SEEK YOUR BLESSINGS
ALBOROSIE – TRENCHTOWN LEGEND
CHRONIX – SMILE JAMAICA
RAG N BONE – AS YOU ARE ( SHY FX REMIX)
SIZZLA – HEY YOUTHS
JESSE ROYAL , BERES HAMMOND – BORN IN JAMAICA
BERES HAMMOND – ROCKWAY
ROBERTO “LONE ARK” SANCHEZ” – SINGERS AND PLAYERS
O.B.F & MAX ROMEO – Badminded People
MORGAN HERITAGE – JAH SEED
DAMIAN AND STEPHEN MARLEY – MEDICATION