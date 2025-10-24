    BONGOMAN by JAKA – 24th October – 2025- Special Guest HI KEE

    BONGOMAN by JAKA – 24th October - 2025- Special Guest HI KEE
    BONGOMAN by JAKA – 24th October – 2025- Special Guest HI KEE – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    TRACKLIST

    DAMIAN MARLEY – LOOKS ARE DECEIVING

    RAS TEO – YANKS AND ISES

    RICHIE SPICE – BURN BAD LAMP

    JAH CURE- FATHER WE SEEK YOUR BLESSINGS

    ALBOROSIE – TRENCHTOWN LEGEND

    CHRONIX – SMILE JAMAICA

    RAG N BONE – AS YOU ARE ( SHY FX REMIX)

    SIZZLA – HEY YOUTHS

    JESSE ROYAL , BERES HAMMOND – BORN IN JAMAICA

    BERES HAMMOND – ROCKWAY

    ROBERTO “LONE ARK” SANCHEZ” – SINGERS AND PLAYERS

    O.B.F & MAX ROMEO – Badminded People

    MORGAN HERITAGE – JAH SEED

    DAMIAN AND STEPHEN MARLEY – MEDICATION