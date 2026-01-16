    BONGOMAN by JAKA 16th JANUARY 2026 – Roots Classics, Lovers tunes, Dub, New roots. – FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 16th JANUARY 2026– Roots Classics, Lovers tunes, Dub, New roots.

    Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –

    CONTACT: [email protected]

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    TRACKLIST

    ERROL DUNKLEY – A LITTLE WAY DIFFERENT

    DENNIS BROWN – LIPS OF WINE

    CHRONIXX – SPANISH TOWN

    PROTOJE – FEEL IT

    JAH 9 – MATCH

    QUEEN OMEGA – LITTLE LOVE

    LUCIANO- CAN’T HELP FALLING IN LOVE

    HOLLIE COOK – SHY GIRL

    BUGLE, D.MARLEY, BUJU BANTON – THANK YOU LORD

    FILTRO, TIEZZO,, MAIDIRE MAIKE, FEAT. IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA

    KEZNAMDI- COLONIAL BONDAGE

    ADRIAN SHERWOOD – THE COLLAPSE OF EVERYTHING

    CHRONIXX – SWEET ARGUMENT

    JESSIE ROYAL – THE TIDE IS HIGH

    TARRUS RILEY- YOU AND ME