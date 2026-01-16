BONGOMAN by JAKA 16th JANUARY 2026 – Roots Classics, Lovers tunes, Dub, New roots. – FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 16th JANUARY 2026– Roots Classics, Lovers tunes, Dub, New roots.
Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –
CONTACT: [email protected]
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
ERROL DUNKLEY – A LITTLE WAY DIFFERENT
DENNIS BROWN – LIPS OF WINE
CHRONIXX – SPANISH TOWN
PROTOJE – FEEL IT
JAH 9 – MATCH
QUEEN OMEGA – LITTLE LOVE
LUCIANO- CAN’T HELP FALLING IN LOVE
HOLLIE COOK – SHY GIRL
BUGLE, D.MARLEY, BUJU BANTON – THANK YOU LORD
FILTRO, TIEZZO,, MAIDIRE MAIKE, FEAT. IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA
KEZNAMDI- COLONIAL BONDAGE
ADRIAN SHERWOOD – THE COLLAPSE OF EVERYTHING
CHRONIXX – SWEET ARGUMENT
JESSIE ROYAL – THE TIDE IS HIGH
TARRUS RILEY- YOU AND ME