BONGOMAN by JAKA – 14th November 2025- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.
Yaksta – Pon Di Island
Bugle & Buju Banton & Damian Marley – Thank You Lord
Protoje – Big 45
Chronixx EXILE Track 07 – “Saviour”
Chronixx EXILE Track 06 – “I Know What You Feeling”
Kabaka Pyramid – Start My Day
Yeza & Rory StoneLove – Rude
Midnite – The Eyes Are The Light
kibir amlak . joyful
Damian Marley-There For You
Stephen Marley – Old Soul
Jimmy Riley – devotion
Junior Marvin – Police and Thieves
Romain Virgo – Finally
Luciano – Sound of silence
Bob Marley – Stiff necked fools