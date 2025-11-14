    BONGOMAN by JAKA – 14th November  2025- with JAKA at the controls. FRIDAY 9.30 PM/10.

    BONGOMAN by JAKA – 14th November  2025- Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    Yaksta – Pon Di Island

    Bugle & Buju Banton & Damian Marley – Thank You Lord

    Protoje – Big 45

    Chronixx EXILE Track 07 – “Saviour”

    Chronixx EXILE Track 06 – “I Know What You Feeling”

    Kabaka Pyramid – Start My Day

    Yeza & Rory StoneLove – Rude

    Midnite – The Eyes Are The Light

    kibir amlak . joyful

    Damian Marley-There For You

    Stephen Marley – Old Soul

    Jimmy Riley – devotion

    Junior Marvin – Police and Thieves

    Romain Virgo – Finally

    Luciano – Sound of silence

    Bob Marley – Stiff necked fools