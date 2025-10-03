www.controradio.it Bloccato Interporto Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:36 Share Share Link Embed

Centinaia di lavoratori e lavoratrici hanno iniziato il blocco dell’Interporto di Prato. “A differenza del nostro governo, i lavoratori non sono complici del genocidio del popolo palestinese” dice il SUDD Cobas che ha promosso l’iniziativa. “Da qui ogni giorno è tanta la merce in entrata ed uscita da e per Israele. Con il blocco di oggi rivendichiamo l’embargo commerciale verso Israele e la fine dell’assedio a Gaza. Alle persone ancora una volta il compito di fare quello che il governo si rifiuta di fare” prosegue il sindacato,.

Che aggiunge ” gingantesca oggi la risposta di milioni di lavoratori e lavoratrici che stanno riempiendo le piazze e bloccando il paese. Il governo definisce “illegale” lo sciopero di oggi mentre si rende tutti i giorni complice delle atroci violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele. Alla posizione codarda del governo oggi rispondono con incredibile coraggio i lavoratori e le lavoratrici.È l’ora di dire basta. È l’ora di una Palestina Libera”

NELL’AUDIO LA DIRETTA DI GIORGIO BERNARDINI