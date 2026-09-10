    BINARI CON-TORTI I disservizi FS e la (mala)vita dei pendolari toscani

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    Ieri l’ultimo episodio: sulla linea ferroviaria Roma – Firenze Alta Velocità e convenzionale, dalla mattina circolazione rallentata per accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità di Rovezzano a Firenze.E a farne le spese ovviamente i viaggiatori. a cominciare da quelli dei reni regionali, sottoposti a un vero calvario, tra ritardi e mancanza di informazioni.

    Ne abbiamo parlato con MAURIZIO DA RE, amministratore gruppo FB pendolari Valdarno DIRETTISSIMA,  e LAURA GRANDI, presidente Federconsumatori Toscana