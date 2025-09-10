www.controradio.it Berlinguer a Firenze - Lo speciale di Controradio dalle Cascine 50 anni dopo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:27:29 Share Share Link Embed

Firenze ricorda Enrico Berlinguer a 50 anni esatti dallo storico comizio del leader Pci alle Cascine con oltre un milione di persone il 10 settembre, giorno di chiusura nel 1975, della festa nazionale dell’Unità al parco fiorentino. L’evento, dalle 9.00, è preceduto dalla diretta di Controradio dal Quercione con numerosi ospiti e testimonianze e fa parte delle iniziative collaterali alla mostra dedicata a Berlinguer in corso fino al 5 ottobre al Mandela Forum di Firenze. Nel pomeriggio è previsto un dibattito con Pierluigi Bersani e giovedì 11 ci sarà Walter Veltroni.

Ascolta lo speciale a cura di Chiara Brilli