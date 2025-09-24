Beato Angelico – Palazzo Strozzi

Oltre 140 opere, molte di loro in prestito da 70 diverse istituzioni o enti privati: dal 26 settembre al 25 gennaio Firenze celebra il Beato Angelico con una mostra ‘doppia’, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze. L’esposizione dedicata all’artista simbolo dell’arte del Quattrocento, che ha richiesto quattro anni di preparazione, affronta attraverso la produzione, lo sviluppo e l’influenza dell’arte di Beato Angelico e i suoi rapporti con pittori quali Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi e scultori come Lorenzo Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia, a 70 anni dall’ultima monografica che risale al 1955.

Nello speciale curato da Domenico Guarino, le voci di Arturo Galansino, direttore di palazzo Strozzi, Carl Brandon Strehlke, curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, che ha curato la mostra e della sindaca di Firenze, Sara Funaro.