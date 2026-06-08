www.controradio.it Bankitalia, Pil Toscana +0,4% nel 2025, cresce meno della media nazionale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Nel 2025 la crescita dell’economia toscana si è mantenuta modesta: secondo la stima di Banca d’Italia, contenuta nel rapporto annuale sull’economia regionale presentato oggi a Firenze, il Pil è aumentato dello 0,4%, contro lo 0,5% di crescita registrato per l’Italia. La crescita ha continuato a risentire della debolezza del settore manifatturiero. E se le esportazioni hanno fortemente accelerato (+21,3% in valore), trainate quasi esclusivamente dai metalli preziosi oltre che dalla farmaceutica, rimane che senza questi due comparti la variazione sarebbe negativa.