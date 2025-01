www.controradio.it Autolinee Toscane risponde Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:27 Share Share Link Embed

Autolinee Toscane risponde

In studio il responsabile comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa risponde alle domande degli ascoltatori. Per partecipare alle dirette radiofoniche manda un messaggio testuale o audio al numero Whatsapp 342 8104111.