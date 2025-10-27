“La maggioranza delle nostre socie ha deciso di riconoscere l’esistenza di un modello maschile positivo e ha scelto con coraggio perché donne e uomini siano impegnati insieme nella lotta alla violenza maschile e adulta, piuttosto che aderire alla proposta di una collaborazione con i movimenti di uomini, esterni e paralleli (ambassadors, membri di una sorta di advisory board, sostenitori, finanziatori…) sulla base di identità separate”. scrive Artemisia in una nota.

E aggiunge “la scelta della nostra associazione è derivata dal lavoro quotidiano contro la violenza alle donne, i bambini e le bambine e dal lavoro con gli adulti e le adulte che hanno subito violenza durante l’infanzia. È derivata dalla consapevolezza che nella lotta alla violenza alle donne e ai bambini è compreso il bisogno di riparazione. È dall’aver accolto la sfida che nasce dalla lettura dei bisogni delle persone che ha avuto origine la necessità di un cambiamento.

Ne abbiamo parlato con la presidente Elena Baragli