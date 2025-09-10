www.controradio.it Arno: un escavatore anfibio per pulitura sponde in centro Unesco Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

Un escavatore anfibio sta lavorando lungo l’Arno a Firenze, nel tratto fra ponte Vecchio e ponte alle Grazie nel centro storico, per la manutenzione delle due sponde nei tratti in cui è impossibile operare con i mezzi e la strumentazione tradizionale: l’intervento è stato presentato oggi alla stampa dalla vicesindaca Paola Galgani, dall’assessora regionale all’ambiente e alla Protezione civile Monia Monni e dal dal presidente del Consorzio di bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti, che abbiamo intervistato