    “Aquiloni per Gaza”, domani e domenica a Marina di Massa la seconda edizione della manifestazione per la pace e la solidarietà con il popolo palestinese.

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    Aquiloni per Gaza
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    “Aquiloni per Gaza”, domani e domenica a Marina di Massa la seconda edizione della manifestazione per la pace e la solidarietà con il popolo palestinese.
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     Due giornate di incontri, dibattiti, laboratori, musica, spettacoli, mostre e iniziative per bambini per tenere alta l’attenzione sul genocidio che continua a colpire la popolazione di Gaza e per ribadire il valore della pace, del diritto internazionale e della solidarietà

    Domani e domenica torna a Marina di Massa, negli spazi della Torre Marina (ex Torre FIAT), “Aquiloni per Gaza”, l’iniziativa (giunta alla seconda edizione) promossa dall’associazione Gaza FuoriFuoco insieme alla Cgil Toscana e a numerose associazioni, realtà sociali, istituzionali e sindacali del territorio.

    Il programma prevede, in entrambi i giorni dalle 10 alle 24, dibattiti con esponenti del mondo sindacale, istituzionale, religioso, accademico e dell’associazionismo, laboratori per bambini, letture, tornei di scacchi, spettacoli, mostre, concerti, cucina. Sono inoltre previsti, compatibilmente con la connessione internet, collegamenti con la Palestina. Il 2 agosto pomeriggio è in programma il lancio degli aquiloni per la pace che danno il nome all’iniziativa.

    INTERVISTA CON Giancarlo Albori (Gaza Fuori Fuoco e presidente provinciale ANPI Massa Carrara):

    IL PROGRAMMA

     

     SABATO 1° AGOSTO

    Ore 10-13 DIBATTITO “ENCICLICA MAGNIFICA HUMANITAS” di Papa Leone XIV
    Coordina GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara
    Con:
    SERGIO BELLUCCI, accademico University for Peace ONU Italia
    Fra MARIO VACCARI, Vescovo Diocesi Massa Carrara e Pontremoli
    Padre BERNARDO FRANCESCO MARIA GIANNI, Abate di San Miniato al Monte di Firenze
    ROSSANO ROSSI, Segretario generale CGIL Toscana

    Ore 10-13 e 16-19 LABORATORI PER BAMBINI
    COSTRUZIONE DI AQUILONI, ORIGAMI “MILLE GRU PER GAZA”, BRACCIALETTI E GIOCHI DA TAVOLO, LETTURA RESISTENZA A FORNO

    Ore 16 INAUGURAZIONE
    Coordina GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara
    Con:
    ABU ATEF SAIF, ex ministro della cultura di Palestina
    BINTOU MIA DIOP, vicepresidente Regione Toscana
    SERENA ARRIGHI, Sindaca di Carrara
    Fra MARIO VACCARI, Vescovo Diocesi Massa Carrara e Pontremoli
    PAOLO GOZZANI, segretario regionale CGIL Toscana
    MARTINA LUISI, coordinatrice PCRF Italia

    Ore 16 TORNEO DI SCACCHI per bambini
    a cura di MCE G.T. Massa Carrara

    Ore 16-19:30 LABORATORIO GRAFICO PITTORICO di educazione alla pace

    Ore 16:30 “LO SPAVENTAGUERRA”, laboratorio narrativo e creativo
    a cura di APS MARIOSKA

    Ore 18 AQUILONI SUL MARE, PASSAGGIO BARCHE

    Ore 18 TORNEO DI SCACCHI per adulti
    Ore 19:30 ESIBIZIONE DI DABKA – Danza popolare tradizionale palestinese
    a cura dei ragazzi del Childhood and Tolerance Center (Campo profughi di Balata a Nablus)

    Ore 20:30 PRESENTAZIONE LIBRO, a cura del Coordinamento Versilia per la Palestina, “TRA IL CUORE E LE MACERIE”, Storie di una città e di un giovane. Di Niazy Nehad Mohammed Awd. Testimonianza videoregistrata dell’autore. INTERVENTO a cura del Forum della pace della Versilia “COSTRUIRE LA PACE IN TEMPO DI GUERRA”

    Ore 21:15 FILMATI
    “Palestina: da Beirut a Gerusalemme. Il martirio di un popolo”, a cura di Flavio Novara e Mirca Garuti dell’Associazione “Per non dimenticare Sabra e Shatila”

    Ore 21 MUSICA con AHMED LASFER, cantante algerino
    CONCERTO con DAVIDE GIROMINI – ALESSIO LEGA – MARCO ROVELLI

    Linea Internet permettendo, sono previsti COLLEGAMENTI dalla Palestina:
    Collegamento con il Festival degli Aquiloni di Burin (Villaggio in Cisgiordania)
    Collegamento con il Fotoreporter Mohammed Miqdad da Gaza

     

     

    DOMENICA 2 AGOSTO

     

     

    Ore 10-13 DIBATTITO “Da Genova alla Palestina”. Repressione del dissenso
    Coordina MARIELLA LENZETTI, Presidenza ANPI provinciale
    Con:
    PAOLO GOZZANI, segretario regionale CGIL Toscana
    ELIA BUFFA, USB
    MICHELA POLETTI, legale rappresentante denunciati 3 ottobre 2025
    ISA ZANZANAINI, segretaria FLC-CGIL Massa Carrara
    GIULIO PERANZONI, presidenza ANPI Massa
    PIERPAOLO MARCHI, militante, ex segretario provinciale Rifondazione Comunista
    GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara

    Ore 10-13 DIBATTITO su “Riarmo e Guerra”
    Coordina ANTONELLA CAPPÈ, AAdP e ENRICO TONGIANI, Gaza Fuori Fuoco
    Con:
    ALESSANDRO VOLPI, professore universitario
    GIORGIO BERETTA, analista OPAL
    LUCA COMITI, segretario generale CGIL La Spezia
    CHIARA BONAIUTI, Ires CGIL Toscana

    Ore 10-13 e 16-19 LABORATORI PER BAMBINI
    COSTRUZIONE DI AQUILONI, ORIGAMI “MILLE GRU PER GAZA”, BRACCIALETTI E GIOCHI DA TAVOLO, LETTURA RESISTENZA A FORNO

    Ore 16 TORNEO DI SCACCHI per bambini

    Ore 16-19 LABORATORIO GRAFICO PITTORICO di educazione alla pace, a cura di MCE G.T. Massa Carrara

    Ore 17 “RESTIAMO UMANI”
    La storia di Salaam ragazzi dell’Olivo.
    In memoria di Vittorio Arrigoni
    Con:
    MORENO TRUSSENDI, medico attivista per la Palestina
    DONATELLA SALCIOLI, attivista per la Palestina
    MARIA ELENA DELIA, portavoce Global Sumud Flotilla (in collegamento dall’estero)
    EGIDIA BERETTA, mamma di Vittorio Arrigoni (in collegamento)

    Ore 18 AQUILONI SUL MARE

    Ore 18 TORNEO DI SCACCHI per adulti

    Ore 19:15 DIBATTITO “Sanità ed evacuazioni sanitarie da Gaza
    Coordina ENRICO TONGIANI, Gaza FuoriFuoco
    Con:
    STEFANO LUISI, presidente PCRF Italia
    GIADA BOGGI, sanitaria PCRF
    Contribuiscono alla discussione responsabili sanitari CGIL

    Ore 21 FILMATI a cura di NAZRA, Palestine Short Film Festival
    Vibrations From Gaza di Reah Nazzal
    The Present di Farah Nabulsi
    The Poem We Sang di Annie Sakkab
    Mar Mana di Majdi El Omari
    The Sound of Clouds di Mohammad Lotfali
    In collaborazione con Code per Curiosi APS

    Ore 21 CONCERTO di ESTEBAN PAVEZ TRIO, musica sudamericana. Con la partecipazione di ALESSIO LEGA
    LETTURE DI TESTI AUTOPRODOTTI dai ragazzi del Liceo Artistico e Musicale F. Palma
    MARICANTI, voci in quartetto

    Linea Internet permettendo, sono previsti collegamenti dalla Palestina:
    Collegamento con il Festival degli Aquiloni di Burin (Villaggio in Cisgiordania)
    Collegamento con il Fotoreporter Mohammed Miqdad da Gaza