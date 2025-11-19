Novembre è il mese dell’educazione finanziaria: un’occasione per riflettere su come la FISAC contribuisca a diffondere maggiore consapevolezza economica tra cittadine e cittadini.
È anche il mese della giornata contro la violenza sulle donne, un tema che si intreccia con quello dell’autonomia finanziaria e della tutela dei diritti: capiremo come educazione economica e prevenzione della violenza di genere possano viaggiare insieme e quali azioni mette in campo il sindacato.
Infine, esploreremo perché rafforzare le proprie conoscenze finanziarie sia oggi fondamentale: per leggere con chiarezza contratti e prodotti, fare scelte consapevoli e difendersi dalle truffe sempre più diffuse.
Angolo Rosso del 19 Novembre 2025. “Difendersi e scegliere: educazione finanziaria e lotta alla violenza di genere”
Novembre è il mese dell’educazione finanziaria: un’occasione per riflettere su come la FISAC contribuisca a diffondere maggiore consapevolezza economica tra cittadine e cittadini.