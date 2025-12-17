Angolo Rosso del 17 Dicembre 2025. L’anno che è stato e l’anno che verrà

Reduci dalla giornata di sciopero generale del 12 dicembre, che ha registrato una grande adesione e una straordinaria partecipazione alle manifestazioni, e Firenze per la Toscana ne è la prova evidente, in questa ultima puntata dell’anno proviamo a tratteggiare un bilancio di questo anno, e conoscere le iniziative in programma per il 2026.