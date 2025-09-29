www.controradio.it Ancora violenza a Prato. Accoltellato 19enne Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:13 Share Share Link Embed

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte fra sabato e domenica: un episodio che sembra inserirsi nella scia dei regolamenti di conti fra bande giovanili.

Il servizio di GIORGIO BERNARDINI

PRATO – Un Agguato nella notte, una coltellata al petto. Ancora violenza nel centro storico di Prato, dove tra sabato e domenica un ragazzo di 19 anni è stato ferito gravemente. L’aggressione è avvenuta pochi minuti dopo la mezzanotte, all’angolo tra via del Melograno e via Frascati, a due passi dal Museo del Tessuto e dalla biblioteca comunale Lazzerini.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – un ragazzo nato in Italia da una famiglia marocchina – sarebbe stato accerchiato da una decina di ragazzi di origine pachistana. Le immagini di una telecamera acquisite dagli inquirenti mostrano il gruppo correre verso la vittima: uno di loro lo colpisce con un fendente fulmineo che gli perfora un polmone.Il diciannovenne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce d’Oro e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Stefano. Resta ricoverato in gravi condizioni: non ancora in grado di parlare, ma non in pericolo di vita. I medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni.

La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e porto abusivo di armi, affidando le indagini alla squadra mobile. Si attende che la vittima possa fornire elementi utili alla ricostruzione. Tuttavia l’episodio, sostiene il procuratore, potrebbe inserirsi in una scia di violenze tra gruppi magrebini e pachistani già emerse in città lo scorso agosto, in piazza Ciardi e in via Strozzi. Le forze dell’ordine lavorano per chiarire le cause di questo nuovo scontro, che ha riportato la paura nel centro cittadino.