Anche Pisa protesta contro gli affitti brevi

PODCAST: La protesta contro gli affitti brevi si è estesa a Pisa nei giorni scorsi: sono stati affissi su keybox sparse nel centro cittadino, anche a due passi dalla Torre, adesivi con scritto “Questa città non è un albergo. Fermiamo la speculazione degli affitti brevi”. L’azione è stata promossa dalla lista di cittadinanza pisana “Una città in Comune” che ha richiesto “una commissione ad hoc con i dirigenti comunali per iniziare un percorso di redazione di un regolamento sugli affitti brevi”.