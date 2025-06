www.controradio.it In anteprima a Nutida "Altitudine" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:00 Share Share Link Embed

A Nutida, giovedì 3 luglio alle 19:00, arriva, in anteprima, “Altitudine”, una produzione Stazione Utopia e Tempo Reale, in collaborazione con Nexus Factory. Simona Bertozzi, voce affermata della danza, e Francesco Giomi, autorevole compositore di musica elettronica, continuano a collaborare e da una tournée comune in Perù nel 2019 scaturisce l’idea di “Altitudine”. Due corpi si incontrano, quello biologico e quello sonoro dando origine a un’esperienza di improvvisazione totale, in cui nessun elemento è predeterminato e ogni azione si offre come possibilità di scoperta reciproca. Il movimento e il suono si inseguono, si sfiorano, si mescolano, dando origine a un paesaggio sensibile in costante metamorfosi. Altitudine è un’esperienza di attraversamento, in cui la verticalità evocata dal titolo si fa tensione verso la rarefazione e l’ossigeno dell’istante creativo.

Ce ne ha parlato la coreografa Simona Bertozzi intervistata da Mirco Roppolo.

Info: https://www.stazioneutopia.com/nutida