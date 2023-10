Alla scoperta di Genius Loci 2023 - Le opportunità delle migrazioni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:03 Share Share Link Embed

Non per me solo – Per terre e per mari.

Il 29 settembre presso il Cenacolo, alle 20.30 in programma l’incontro tra le esperienze di Massimo Livi Bacci – professore emerito all’Università degli studi di Firenze e socio dell’Accademia dei Lincei esperto in storia demografica e demografia contemporanea, con particolare attenzione alle relazioni tra popolazione, economia e società, oltre che autore di “Per terre e per mari. Quindici migrazioni dall’antichità ai nostri giorni” (Il Mulino) – Don Virginio Colmegna – sacerdote della Diocesi di Milano da sempre a fianco degli esclusi, umanità fiera a cui dà voce in “Non per me solo” (Il Saggiatore) – e Maria Grazia Guida – dal 2013 presidente dell’associazione Amici Casa della carità – con letture a cura dell’attrice Federica Miniati. L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione La Nottola di Minerva.

Dal 28 al 30 settembre a Firenze concerti, talk e performance in dialogo con lo spirito del luogo. A fine settembre si rinnova l’appuntamento con il festival “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”. Tre giorni nei quali concerti, talk e performance consentiranno di scoprire, in modo originale, l’identità del complesso monumentale di Santa Croce, in un costante dialogo tra memoria e futuro.