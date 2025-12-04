www.controradio.it Alla scoperta dei master di Architettura di Unifi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:12 Share Share Link Embed

Alla scoperta dei master di Architettura di Unifi

I Master offerti dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze sono corsi post laurea formulati con l’obiettivo di sviluppare nuove competenze in termini di conoscenza, abilità ed atteggiamenti. Ideati per coniugare una parte di saperi teorici, con una prevalente attività applicativa, vogliono rispondere a precisi bisogni di formazione espressi dal mercato del lavoro. Sono pensati per studenti ma anche per professionisti che sentano la necessità di riqualificarsi. L’accesso è previsto in base al tipo di master sia con laurea triennale sia con quella specialistica o del vecchio ordinamento.

in studio: Stefano Follesa, professore associato del Dipartimento di Architettura e coordinatore del Master in Interior Design e l’Ing. Carlo Biagini, professore associato di Disegno presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e coordinatore del corso Master in “BIM per la gestione dei processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti”.