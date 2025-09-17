www.controradio.it Alia risponde! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:45 Share Share Link Embed

Terza puntata di 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶, una trasmissione a cura di ALIA Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico.Il terzo mercoledì del mese, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Conduce Chiara Brilli.

Nella puntata: La raccolta cambia colore

Alia Plures sta aggiornando i colori dei contenitori e sacchi per la raccolta differenziata. Un cambiamento che ha un obiettivo chiaro: uniformare le regole in tutta Italia e facilitare il corretto conferimento dei rifiuti. In quest’ottica, nei 65 comuni gestiti da Alia, la sostituzione avverrà gradualmente.

Cosa cambia e perché

Quando arriverà il cambiamento

Cosa devono (o non devono) fare i cittadini

Ospite in studio: Ing. Domenico Scamardella, Direttore progettazione e trasformazione servizi di Plures Alia

Le risposte alle segnalazioni della scorsa puntata.

Prossima puntata mercoledì 15 ottobre. Per segnalazioni scrivere ad [email protected]