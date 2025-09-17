Alia risponde! 

Terza puntata di 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶, una trasmissione a cura di ALIA Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico.Il terzo mercoledì del mese, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Conduce Chiara Brilli.
Nella puntata: La raccolta cambia colore
Alia Plures sta aggiornando i colori dei contenitori e sacchi per la raccolta differenziata. Un cambiamento che ha un obiettivo chiaro: uniformare le regole in tutta Italia e facilitare il corretto conferimento dei rifiuti. In quest’ottica, nei 65 comuni gestiti da Alia, la sostituzione avverrà gradualmente.
- Cosa cambia e perché
- Quando arriverà il cambiamento
- Cosa devono (o non devono) fare i cittadini
Ospite in studio: Ing. Domenico Scamardella, Direttore progettazione e trasformazione servizi di Plures Alia
Le risposte alle segnalazioni della scorsa puntata.
Prossima puntata mercoledì 15 ottobre. Per segnalazioni scrivere ad [email protected]