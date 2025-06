www.controradio.it Alia risponde! Prima puntata Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:21:32 Share Share Link Embed

Alia risponde! Prima puntata

Al via la trasmissione a cura di ALIA Multiutility per comunicare le novità del gestore e

rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese, uno spazio aperto alla

cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Conduce Chiara Brilli.

Ospiti in studio: Nicola Bella, referente area disinfestazione/derattizzazione e

sanificazione, e Antonino Oliveri, responsabile dell’unità ‘Valorizzazione flussi Rd, qualità e

consorzi di filiera’.