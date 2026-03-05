    Al via la stagione concertistica 2026 Dello Scompiglio

    Al via la stagione concertistica 2026 Dello Scompiglio
    Al via “Grandi eventi epocali. Musica come memoria, critica e visione”, la rassegna curata da Antonio Caggiano. La stagione concertistica 2026 Dello Scompiglio si configura come un percorso tematico attraverso alcuni grandi eventi epocali che hanno inciso in modo profondo sulla società antica e contemporanea. La musica diventa strumento di indagine storica, sociale e politica: un linguaggio capace di attraversare il tempo e di rendere percepibili i momenti di frattura, crisi e trasformazione che hanno modificato le strutture del vivere collettivo e dell’immaginario. Ogni concerto è costruito come un campo di riflessione su un nodo cruciale della storia: le contaminazioni culturali, la pandemia, il potere e la dittatura, le guerre, il cambiamento climatico, la rivoluzione dei media, la nascita dell’intelligenza artificiale e le nuove consapevolezze di genere.

    Giustina Terenzi ha intervistato Antonio Caggiano, direttore artistico per le attività musicali della Associazione Culturale Dello Scompiglio.

    Programma del primo semestre

    Sabato 7 marzo, ore 19.30

    Ibridazioni        

    Etudes / Quietudes
    per chitarra solista di Wolfgang Muthspiel

    Sabato 21 marzo, ore 19.30

    Filidei / Crousaud / Lenzi

    Covid-19, tecniche di sopravvivenza

    Proesie, Libro I 

    di Francesco Filidei, su testi di Federico Maria Sardelli
    Jeanne Crousaud, voce                                                                                                                   

    Marco Lenzi, musicologo in scena

    Sabato 11 aprile, ore 19.30

    Ars Ludi / Ars Trio di Roma

    Il rumore del tempo

    musiche di Dmitrij Šostakovič, Charles Ives, Guo Wenjing

    Ars Ludi – Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gian Luca Ruggeri percussioni

    Ars Trio – Laura Pietrocini pianoforte, Marco Fiorentini violino, Valeriano Taddeo violoncello. 

    Sabato 16 maggio, ore 19.30

    Naomi Berrill Trio

    I have not seen a Butterfly around here

    musiche di Naomi Berrill

    Naomi Berrill, voce e violoncello

    Lorenzo Pellegrini, chitarra, voce e synth

    Andrea Beninati, batteria e violoncello

    Sabato 20 giugno, performance, incontro e concerto

    ore 18.00

    Inuksuit

    performance site-specific per nove percussionisti, su brano di John Luther Adams 

    a seguire, incontro

    Sonorità prospettiche 1982 Suono / Ambiente / Immagine 

    con Franco Masotti e Veniero Rizzardi

    ore 20.30, concerto

    Quartetto Sincronie

    The Wind in High Places

    musiche di John Luther Adams, Stefano Scodanibbio, Aulis Sallinen