Al via la stagione concertistica 2026 Dello Scompiglio

Al via “Grandi eventi epocali. Musica come memoria, critica e visione”, la rassegna curata da Antonio Caggiano. La stagione concertistica 2026 Dello Scompiglio si configura come un percorso tematico attraverso alcuni grandi eventi epocali che hanno inciso in modo profondo sulla società antica e contemporanea. La musica diventa strumento di indagine storica, sociale e politica: un linguaggio capace di attraversare il tempo e di rendere percepibili i momenti di frattura, crisi e trasformazione che hanno modificato le strutture del vivere collettivo e dell’immaginario. Ogni concerto è costruito come un campo di riflessione su un nodo cruciale della storia: le contaminazioni culturali, la pandemia, il potere e la dittatura, le guerre, il cambiamento climatico, la rivoluzione dei media, la nascita dell’intelligenza artificiale e le nuove consapevolezze di genere.
Giustina Terenzi ha intervistato Antonio Caggiano, direttore artistico per le attività musicali della Associazione Culturale Dello Scompiglio.
Programma del primo semestre
Sabato 7 marzo, ore 19.30
Ibridazioni
Etudes / Quietudes
per chitarra solista di Wolfgang Muthspiel
Sabato 21 marzo, ore 19.30
Filidei / Crousaud / Lenzi
Covid-19, tecniche di sopravvivenza
Proesie, Libro I
di Francesco Filidei, su testi di Federico Maria Sardelli
Jeanne Crousaud, voce
Marco Lenzi, musicologo in scena
Sabato 11 aprile, ore 19.30
Ars Ludi / Ars Trio di Roma
Il rumore del tempo
musiche di Dmitrij Šostakovič, Charles Ives, Guo Wenjing
Ars Ludi – Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gian Luca Ruggeri percussioni
Ars Trio – Laura Pietrocini pianoforte, Marco Fiorentini violino, Valeriano Taddeo violoncello.
Sabato 16 maggio, ore 19.30
Naomi Berrill Trio
I have not seen a Butterfly around here
musiche di Naomi Berrill
Naomi Berrill, voce e violoncello
Lorenzo Pellegrini, chitarra, voce e synth
Andrea Beninati, batteria e violoncello
Sabato 20 giugno, performance, incontro e concerto
ore 18.00
Inuksuit
performance site-specific per nove percussionisti, su brano di John Luther Adams
a seguire, incontro
Sonorità prospettiche 1982 Suono / Ambiente / Immagine
con Franco Masotti e Veniero Rizzardi
ore 20.30, concerto
Quartetto Sincronie
The Wind in High Places
musiche di John Luther Adams, Stefano Scodanibbio, Aulis Sallinen