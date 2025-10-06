www.controradio.it Al via la 4°ed. di Musica da Abitare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Giunge alla quarta edizione Musica da Abitare, il festival promosso da Music Pool insieme ad Arci Firenze e all’ass. culturale La Chute. Dal 6 ottobre al 29 novembre i cinque quartieri di Firenze diventano protagonisti di una fitta serie di concerti, workshop, laboratori e incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico. Tra protagonisti, Finaz, Petra Magoni, Gianni Maroccolo e gruppi internazionali come i Vapors of Morphine, Spain, Peter Case e Sid Griffin.