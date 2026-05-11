www.controradio.it Al via il Bando 2026 per lo Sport di Publiacqua Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed

Al via il Bando 2026 per lo Sport di Publiacqua con una dotazione di 100 mila euro, per tutti quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale “utilizzando” lo sport come strumento educativo e di inclusione, di recupero e di socializzazione.

Il bando, come sempre, è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico ed ha come data di scadenza per le domande l’8 Giugno 2026.

Un sostegno concreto al territorio da parte di Publiacqua che già nei cinque anni passati aveva aiutato il mondo dello sport con 168 progetti sostenuti e quasi 600 mila euro erogati.

Nicola Perini è Presidente Publiacqua