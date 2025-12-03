www.controradio.it Aggredito da un gruppo di minorenni a Scandicci: la denuncia, "Sono convinti che nessuno gli farà nulla" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:50 Share Share Link Embed

“Scandicci, ore 19.30, sotto lo studio, redarguisco un gruppo di ragazzini che, dopo aver fatto un macello per ore, iniziano a tirarsi le lattine. Tu non ci fai un caxxo.. nessuno ci fa un caxxo.. e via dicendo. La cosa più incredibile è che sono proprio due ragazzine le più violente ed aggressive una delle quali con grande abilità, in un secondo, tira fuori lo spray al peperoncino e da 1cm me lo spruzza in faccia. Ci sono dei testimoni che impediscono, tra l’altro, che uno degli aggressori, che aveva già raccolto una bottiglia vuota, me la tiri sulla testa. Bande di minorenni violentissimi, armati di coltelli, cani (hanno tentato di aizzarlo contro di me) e spray che fanno esattamente quello che vogliono, senza remore, senza limiti e consapevoli che nessuno farà loro nulla”, a denunciarlo pubblicamente sui social è l’avvocato Lapo Fè. Il fatto è avvenuto due sere fa all’uscita dal suo studio a Scandicci.

Avv. Lapo Fè

Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto