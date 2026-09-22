www.controradio.it AFFOGATI IN UN MARE…DI AUTO: Toscana e Firenze al top in Italia ed in Europa per auto pro capite: ma le alternative? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:07 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="nbsLkP3UGS"><a href="https://www.controradio.it/podcast/affogati-in-un-maredi-auto-toscana-e-firenze-al-top-in-italia-ed-in-europa-per-auto-pro-capite-ma-le-alternative/">AFFOGATI IN UN MARE…DI AUTO: Toscana e Firenze al top in Italia ed in Europa per auto pro capite: ma le alternative?</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/affogati-in-un-maredi-auto-toscana-e-firenze-al-top-in-italia-ed-in-europa-per-auto-pro-capite-ma-le-alternative/embed/#?secret=nbsLkP3UGS" width="500" height="350" title="“AFFOGATI IN UN MARE…DI AUTO: Toscana e Firenze al top in Italia ed in Europa per auto pro capite: ma le alternative?” — www.controradio.it" data-secret="nbsLkP3UGS" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

L’Italia è il Paese europeo con la maggiore densità di automobili. Firenze, la provincia con il numero maggiore ogni mille abitanti (701). La Toscana, invece, è una delle regioni dove la “flotta” di veicoli in circolazione è cresciuta maggiormente 650 automobili ogni 1.000 abitanti. Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia di Mestre

A fronte di una densità media nazionale di 701 veicoli ogni mille abitanti, sempre in crescita dall’inizio degli anni Duemila (+11,5 per cento negli ultimi dieci anni), Firenze è la provincia italiana da record con 877 vetture ogni mille abitanti. Alle sue spalle Isernia (850) e Catania (811). Il podio dei territorio virtuosi premia invece Trieste (579), Milano (571) e Genova (511). Sempre in Toscana da segnalare Siena (circa 675/1.000), Arezzo (667/1.000). Di contro l’utilizzo del trasporto pubblico è scarso: Il TPL (Trasporto Pubblico Locale) è utilizzato solo dal 21% della popolazione toscana, giustificando l’alta densità di veicoli privati.

Nella giornata mondiale sen’auto abbiamo parlato di strategie praticabili per uscire dalla dittatura dell’auto con Prof. SERGIO MARIA PATELLA, docente di ingegneria dei trasporti, Universitas mercatiorum, e il prof. ADRIANO ALESSANDRINI,, docente di ingegneria dei trasporti Unifi.