ADA-UILP verso un’ implementazione dei servizi, “Noi anziani risorse preziose”

“Dobbiamo rendere ADA uno strumento vicino alla gente, impedire la solitudine e l’isolamento delle persone anziane, valorizzare la cultura del volontariato e rafforzare i ponti con le nuove generazioni, per dire che ci siamo, che siamo vivi e importanti”. Con queste parole il presidente regionale dell’Associazione regionale per i diritti degli anziani, Mario Catalini, ha aperto l’incontro promosso stamani a Firenze in collaborazione con UIL Toscana e UILP nazionale per discutere del futuro di questa realtà del terzo settore e implementarne i servizi. In Toscana sono dieci le ADA presenti che si occupano di aiutare le persone anziane in ogni ambito: sociale, culturale e della sanità.