www.controradio.it Acqua, multiutility e ripubblicizzazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:48 Share Share Link Embed

La multiutility a capitale interamente pubblico Plures porta la propria partecipazione in Publiacqua a circa il 98%, consolidando la guida della società che ha in carico la gestione del Medio Valdarno – dunque le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Il Tribunale civile di Firenze, con una sentenza pubblicata il 10 marzo, ha infatti definito il contenzioso promosso da Acque blu fiorentine, socio “privato” – società veicolo controllata dalla partecipata pubblica Acea – titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande. La sentenza ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia servizi ambientali (oggi Plures) della partecipazione detenuta da Acque blu fiorentine e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento. Lorenzo Perra è il Presidente di Plures