Abitare scenari di guerra: la VII edizione del premio Bargellini
La famiglia Bargellini con Archivio Il Sessantotto, Fondazione Giovanni Michelucci, Istituto Ernesto de Martino, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali nel 2019 hanno istituito il Premio “Lorenzo Bargellini”, per tesi di laurea magistrale e di dottorato. Dalla premiazione dell’edizione 2023 il Premio è dedicato anche al fratello maggiore di Lorenzo, Donato Bargellini. I due fratelli erano uniti da un profondo senso di impegno, di lotta, di umanità.
Scadenza prorogata al 15 marzo 2026. Il Premio di questa VII edizione intende portare l’attenzione sugli scenari di guerra – conflitti in corso e processi di militarizzazione in atto – e sulle loro implicazioni sociali.
Cosimo Bargellini
