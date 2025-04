www.controradio.it Abitare città sicure Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:33 Share Share Link Embed

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, l’Università e il Comune di Firenze organizzano lunedì 28 aprile alle ore 15:30 un seminario nell’ambito del percorso laboratoriale dedicato alla sicurezza urbana integrata coordinato dal Prof. Vincenzo Scalia, Associato di Sociologia della Devianza e Presidente del Corso di Laurea in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. L’occasione è data dalla presentazione e discussione dei contenuti del volume FISU “Abitare Città sicure. Politiche, strumenti, metodi” intorno alla quale si svilupperanno gli interventi di Gian Guido Nobili, Coordinatore nazionale FISU e curatore del volume, di Carlotta Caciagli, ricercatrice del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e di Antonino Azzarrà, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.

L’appuntamento è presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette 21, Padiglione D5, come da programma allegato.

il prof. Vincenzo Scalia