www.controradio.it A Nutida lo spettacolo "The nature of" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:11 Share Share Link Embed

Venerdì 20 giugno sbarca a “Nutida” la poetica di una innovativa compagnia under 35 in arrivo da Napoli: la Cornelia Dance Company con “The nature of”, il nuovo spettacolo in prima regionale a firma di Nyko Piscopo. Un lavoro che si interroga sugli ideali della bellezza, sui ruoli di genere nella danza e sui corpi ideali. The nature of è un contenitore di espressioni corporee che trovano equilibrio mantenendo la loro unicità, ma non si tratta solamente di fisicità differenti o di estetiche messe a confronto. Lo spettacolo mostra un dialogo tra corpo e coscienza, dove la danza diventa luogo di resistenza e riscrittura.

Pierluigi Megahertz ha ospitato ai microfoni di Controradio il coreografo Nyko Piscopo.

Lo spettacolo fa parte della VI edizione di Nutida Nuove danzatrici/ori, il festival di danza contemporanea per la direzione artistica Cristina Bozzolini e Saverio Cona.

Fino al 4 luglio, nell’ora che precede il tramonto e in un rapporto costante tra pubblico ed artisti, Nutida presenta spettacoli pensati o riadattati per la splendida cornice del Pomario del Castello dell’Acciaiolo a Scadicci (FI).

Nutida è un progetto di Stazione Utopia, realizzato con il sostegno di Mic, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Scandicci nell’ambito di OpenCity 2025.

Ph. Riccardo D’Urzo