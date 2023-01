By

A Lucca il 27 gennaio il Consiglio comunale non celebrerà la giornata della memoria. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:56 Share Share Link Embed

A Lucca il 27 gennaio il Consiglio comunale non celebrerà la giornata della memoria che in Italia e nel mondo ricorda lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si

sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. È la denuncia della consigliera Ilaria Vietina.