    A Livorno fa discutere il ‘ponte della discordia’

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    A Livorno fa discutere il 'ponte della discordia'
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    E’ stato ribattezzato così: parliamo del  nuovo ponte sul fosso di viale Caprera riaperto  il 29 aprile scorso sull’antico canale su piazza del Luogo Pio

    Ne abbiamo parlato con il sindaco id Livorno, Luca Salvetti