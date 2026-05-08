A Livorno fa discutere il ‘ponte della discordia’ 8 Maggio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it A Livorno fa discutere il 'ponte della discordia' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:08 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed E’ stato ribattezzato così: parliamo del nuovo ponte sul fosso di viale Caprera riaperto il 29 aprile scorso sull’antico canale su piazza del Luogo Pio Ne abbiamo parlato con il sindaco id Livorno, Luca Salvetti