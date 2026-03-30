www.controradio.it A Firenze presidio contro il comando Nato, 'siamo allarmati' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Presidio sabato prossimo a Firenze contro il comando Nato insediatosi da luglio scorso nella caserma Predieri. La manifestazione è stata annunciata dal comitato No comando Nato né a Firenze né altrove che si dice “allarmatissimo” per la presenza del comando, ricordando che contro il suo insediamento è stato “fatto un ricorso all’Unesco, abbiamo presentato 1.500 firme. Abbiamo sostegno, anche da giovani. Quello è un luogo dove la guerra si prepara, si pianifica e si conduce”.