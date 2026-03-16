www.controradio.it A Firenze la 'Biblioteca degli oggetti', riuso diventa di comunità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Non solo libri, ma pure trapani, macchine fotografiche, kit per il giardinaggio o piccoli elettrodomestici. A Firenze la cultura si fa ‘circolare’ con la nascita della ‘Biblioteca degli oggetti’: i cittadini potranno prendere in prestito, con modalità simili a quelle di un libro, oggetti di uso quotidiano che spesso giacciono inutilizzati nelle case. Le sedi coinvolte saranno la BiblioteCanova Isolotto, Pietro Thouar (Oltrarno), Filippo Buonarroti (Novoli) e l’ufficio sostenibilità. La delibera ad hoc è stata approvata dalla giunta comunale, su proposta della vicesindaca Paola Galgani e dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini.