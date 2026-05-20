www.controradio.it A Firenze giovani musulmani 'a lezione' di Costituzione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:05 Share Share Link Embed

Accordo pilota, il primo in Italia, tra la Comunità islamica di Firenze e l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea per la conoscenza, soprattutto tra i giovani musulmani, della storia della Repubblica e della Costituzione italiana, alla vigilia degli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946 e dell’elezione della Costituente.

L’intesa firmata dal presidente dell’Isrt Vannino Chiti e dall’imam di Firenze Izzeddin Elzir, prevede una collaborazione biennale, verranno sviluppate attività formative che riguardano la Costituzione “quale patrimonio comune e base della cittadinanza italiana”, con l’Isrt che mette a disposizione le proprie competenze scientifiche, mentre la comunità islamica promuove i progetti formativi tra i propri iscritti, collaborando a organizzazione e realizzazione.

ALL’ IMAM ELZIR abbiamo chiesto anche un commento sui fatti della Flottilla e sulla detenzione degli attivisti