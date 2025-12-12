www.controradio.it 50 anni insieme: la radio, il club e il sostegno del pubblico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:46 Share Share Link Embed

Partita in questi giorni la campagna di tesseramento 2026 al Controradio Club. Quest’anno, in occasione del 50esimo della radio e dei 25 anni del club, per noi è ancora più importante avere il vostro sostegno e per voi un’occasione in più per sentirvi vicini a chi vi fa compagnia e vi informa ogni giorno. Sabato 13 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 prima radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2b a Firenze, altrimenti potete fare la tessera su su www.controradioclub.it o passando in radio dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio. Il vino del 50esimo, gli adesivi, le tessere speciali, alcune delle novità.

Intervista al primo socio 2026 che fisicamente si è presentato negli studi.

Collegamento con il presidente del Controradio club, Leonardo Lascialfari