www.controradio.it 50 anni insieme: gli auguri di Rossano Rossi (Cgil Toscana) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:44 Share Share Link Embed

Rossano Rossi, Segretario generale CGIL Toscana: “Cinquant’anni di ControRadio sono un patrimonio prezioso per tutta la Toscana. A nome della CGIL Toscana voglio fare i più sinceri auguri per questo traguardo così importante.

In questi decenni ControRadio ha saputo raccontare con coerenza e passione il mondo del lavoro, le lotte sociali, i movimenti e le istanze per la giustizia sociale, dando voce a chi spesso non ne ha. Lo ha fatto sempre con grande grinta, indipendenza e professionalità, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’informazione. Per questo vogliamo dire grazie: per il lavoro svolto, per l’attenzione costante alle persone e ai territori, per la capacità di stare dentro i cambiamenti senza perdere identità. L’augurio è di continuare così, con lo stesso spirito, la stessa energia e lo stesso impegno, per altri cinquant’anni”