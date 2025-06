www.controradio.it Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:11 Share Share Link Embed

Di tutto rispetto. Il progetto per under 20

Progetto di formazione e realizzazione di una campagna social rivolto a giovanissimi 16-20 per contrastare la violenza maschile sulle donne. Una summer school pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirci qualcosa tra sentimenti e emozioni e allo stesso tempo crearsi gli strumenti per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne dedicate. Quindi, se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a [email protected] per partecipare gratuitamente a luglio (1/2/3 e 8/9/10) a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. La summer school di tutto rispetto è pensata e realizzata da Nosotras e Italia Hello ed ha il finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio. chiamare Elisa per Italia Hello