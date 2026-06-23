www.controradio.it 130 artisti e 70 appuntamenti per Fabbrica Europa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Un mese di festival, 18 tra anteprime, prime nazionali e prime assolute, 40 compagnie e gruppi, 70 appuntamenti, oltre 130 artisti da 21 Paesi: sono i numeri del festival ‘Fabbrica Europa’ la cui 33/a edizione è in programma dall’11 settembre all’11 ottobre. Tra i luoghi della kermesse ci sono teatri fiorentini come Maggio Musicale, Goldoni, Puccini, Florida, luoghi come il Mad e la Manifattura Toscana, e il teatro Era a Pontedera (Pisa).