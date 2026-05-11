    𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗨𝗼𝗺𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 – 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝟭

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    “Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, “Cambia Como cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l’educazione al rispetto. 

    Oggi in studio con Chiara Brilli lo psicologo Rossano Bisciglia membro di Impariamo a dire Noi e vicepresidente CAM 

    Tema della puntata: la relazione consapevole e il contatto con l’altro. E poi focus sul progetto cinema. 

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