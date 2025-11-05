www.controradio.it 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜𝐮𝐝𝐚𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐦 𝐅𝐞𝐬𝐭 - Il cinema d'autore si racconta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:30 Share Share Link Embed

Dal debutto estivo, il festival prosegue con la rassegna intitolata “Il cinema d’autore si racconta”, che celebra la relazione tra scrittura, immagine e autorialità grazie alla presenza di critici, registi e studiosi.

Quest’anno la Sala del Poggiarello ospiterà quattro serate dedicate a Truffaut, Hitchcock, Godard e Battiato, con apericena, dialoghi tematici e la partecipazione di ospiti di rilievo come il regista Giacomo Battiato.



PROGRAMMA DELLE QUATTRO SERATE D’AUTORE Venerdì 7 novembre

Ore 18.00: Incontro con Leandro Giribaldi, scrittore, sceneggiatore e regista – presentazione della guida “Un’ombra soltanto un’ombra” e introduzione al cinema di François Truffaut.

Ore 19.30: Apericena a cura di Bardovino con i vini di Sorbaiano.

Ore 20.30: Proiezione di La signora della porta accanto (La Femme d’à côté, 1981) di François Truffaut.

Sabato 15 novembre

Ore 18.00: Marco Frittelli (La Bottega del Cinema) e Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’italiana) dialogano sul cinema di Alfred Hitchcock.

Ore 19.30: Apericena a cura di Montescudaio Rosa con i vini di Fontemorsi.

Ore 20.30: Proiezione di L’ombra del dubbio (Shadow of a Doubt, 1943) di Alfred Hitchcock.

Sabato 22 novembre

Ore 18.00: Presentazione del cinema di Jean-Luc Godard con Marco Frittelli.

Ore 19.30: Apericena a cura di Raffaella Bianchi con i vini di Colline di Sopra.

Ore 20.30: Proiezione di Il disprezzo (Le Mépris, 1963) di Jean-Luc Godard (versione originale integrale con sottotitoli in italiano).

Sabato 29 novembre

Ore 18.00: Incontro con Giacomo Battiato, sceneggiatore e regista, intervistato da Marco Frittelli (La Bottega del Cinema).

Ore 19.30: Apericena a cura di Bardovino con i vini di Tenuta La Macchia.

Ore 20.30: Proiezione di Resolution 819 (2008) di Giacomo Battiato, alla presenza del regista.

Ingresso conferenza + apericena: 10 euro

Prenotazioni: 348 4706748 / 340 7196393 (tel./WhatsApp)