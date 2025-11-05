𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜𝐮𝐝𝐚𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐦 𝐅𝐞𝐬𝐭 – Il cinema d’autore si racconta

/
Dal debutto estivo, il festival prosegue con la rassegna intitolata “Il cinema d’autore si racconta”, che celebra la relazione tra scrittura, immagine e autorialità grazie alla presenza di critici, registi e studiosi.
Quest’anno la Sala del Poggiarello ospiterà quattro serate dedicate a Truffaut, Hitchcock, Godard e Battiato, con apericena, dialoghi tematici e la partecipazione di ospiti di rilievo come il regista Giacomo Battiato.
PROGRAMMA DELLE QUATTRO SERATE D’AUTORE Venerdì 7 novembre
Ore 18.00: Incontro con Leandro Giribaldi, scrittore, sceneggiatore e regista – presentazione della guida “Un’ombra soltanto un’ombra” e introduzione al cinema di François Truffaut.
Ore 19.30: Apericena a cura di Bardovino con i vini di Sorbaiano.
Ore 20.30: Proiezione di La signora della porta accanto (La Femme d’à côté, 1981) di François Truffaut.
Sabato 15 novembre
Sabato 22 novembre
Ore 18.00: Presentazione del cinema di Jean-Luc Godard con Marco Frittelli.
Ore 19.30: Apericena a cura di Raffaella Bianchi con i vini di Colline di Sopra.
Ore 20.30: Proiezione di Il disprezzo (Le Mépris, 1963) di Jean-Luc Godard (versione originale integrale con sottotitoli in italiano).
Sabato 29 novembre
Ore 18.00: Incontro con Giacomo Battiato, sceneggiatore e regista, intervistato da Marco Frittelli (La Bottega del Cinema).
Ore 19.30: Apericena a cura di Bardovino con i vini di Tenuta La Macchia.
Ore 20.30: Proiezione di Resolution 819 (2008) di Giacomo Battiato, alla presenza del regista.
Ingresso conferenza + apericena: 10 euro
Prenotazioni: 348 4706748 / 340 7196393 (tel./WhatsApp)
